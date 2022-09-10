Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве

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Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер сделал это из своего кабинета в Кремле.

Путин назвал электронную систему голосования удобной и надежной. Он рекомендовал воспользоваться этим форматом всем, у кого есть такая возможность.

"11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал", – сказал Путин.

Президент выразил надежду на активную позицию россиян и на то, что они сделают свой выбор.

Президент уже второй раз отдает свой голос с помощью системы электронного голосования. Первый раз он так проголосовал на выборах в прошлом году.

Второй день голосования уже начался в Москве. В течение трехдневных выборов участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, сделать свой выбор можно и в онлайн-формате до 20:00 11 сентября.

