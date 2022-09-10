В Москве начался второй день голосования на избирательных участках

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Избирательные участки для голосования на выборах муниципальных депутатов открылись в Москве.

В течение трехдневных выборов участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, сделать свой выбор можно и в онлайн-формате до 20:00 11 сентября.

На избирательных участках работают наблюдатели Общественного штаба. В общей сложности обучение прошли 10,6 тысячи человек.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев рассказал, что по данным на 20:00 9 сентября проголосовали 16,7% избирателей.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.

