Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый день голосования на выборах муниципальных депутатов прошел без нарушений. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

"Голосование в первый день прошло без нарушений. Система дистанционного голосования работала штатно, все поступившие в штаб сообщения были детально разобраны", – говорится в сообщении ОШ.

Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве 9 сентября. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.

Дистанционное электронное голосование также будет проходить с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Ранее сообщалось, что динамика голосования на выборах в столице соответствует показателям прошлого года. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По словам Ковалева, видеонаблюдение за закрытыми участками будет продолжаться всю ночь.