Москвичей призвали доверять лишь официальным источникам программы "Миллион призов"

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Участники программы "Миллион призов" должны доверять лишь официальным источникам, не передавать свой уникальный код или личные данные подозрительным личностям. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Всем, кто сможет проголосовать на выборах онлайн, получили уникальные коды для участия в программе. При этом в течение трех дней после 12:00 победителям будут рассылать сообщения с описанием выигранного приза. Для его получения необходимо активировать уникальный код на официальном сайте программы до 26 сентября 2022 года.
С теми, кто выиграл автомобиль, в течение двух дней после активации кода свяжется представитель организатора с номера +7 495 870–36–00. Москвичам не следует передавать свой уникальный код и персональные данные незнакомцам. Участникам программы посоветовали не вводить код на сторонних сайтах. Кроме того, все официальные сообщения поступают с аккаунта DIT_MOS.
Ранее сообщалось, что первый розыгрыш в рамках программы "Миллион призов" состоится 10 сентября. Автомобили среди избирателей разыграют в прямом эфире телеканала Москва 24. Победители розыгрыша также будут уведомлены по СМС. Их направят после 12:00.
Второй день голосования уже начался в Москве. В течение трехдневных выборов участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, сделать свой выбор можно и в онлайн-формате до 20:00 11 сентября.
Первых победителей "Миллиона призов" определят в 9:00 10 сентября
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