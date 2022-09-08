К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры перед выборами 9–11 сентября

14:56
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Новые партнеры присоединились к программе "Миллион призов", которая проводится в городе в пятый раз. Среди новичков, участвующих в акции, крупный маркетплейс, где можно купить продукты, товары для дома и дачи, одежду, обувь, игрушки, канцтовары и автозапчасти, а также российская сеть быстрого питания, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году в акции принимают участие и столичные театры. Теперь у победителей "Миллиона призов" есть возможность обменять баллы на билеты на спектакль. Взрослые смогут посетить легендарный Театр на Таганке, "Современник" или Ленком Марка Захарова, детям понравятся представления Московского театра кукол или Театра кошек Юрия Куклачева", – говорится в материале.
Уточняется, что впервые жители столицы смогут обменять баллы на посещение самой высокой смотровой площадки города, а также оплатить абонемент в фитнес-клуб.
Ожидается, что перечень партнеров акции будет расти. В настоящее время в их числе магазины, рестораны, аптеки и развлекательные площадки.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут использовать выигранные за участие в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов баллы программы "Миллион призов" на билеты на спектакли петербургского Мариинского театра.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Проголосовать на выборах мундепов в Москве можно онлайн и офлайн
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