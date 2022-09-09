Первый розыгрыш "Миллиона призов" состоится 10 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2022 программы "Миллион призов" среди участников ДЭГ состоится 10 сентября. Принять участие в нем можно, сделав выбор на онлайн-голосовании до 20:00 9 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Автомобили среди избирателей разыграют в прямом эфире телеканала Москва 24. Победители розыгрыша также будут уведомлены по СМС. Их направят после 12:00. Избиратель сможет самостоятельно проверить возможный выигрыш после 12:00, перейдя по ссылке.

Стать обладателем призовых баллов можно, если активировать уникальный код на сайте программы "Миллион призов" до 26 сентября включительно. Обменять баллы на промокоды удастся до 14 декабря 2022 года, а потратить у партнеров программы – до 15 декабря 2022 года включительно.

Розыгрыши программы также состоятся 11 и 12 сентября. Их участниками станут избиратели, проголосовавшие днем ранее до 20:00 по московскому времени в онлайн-формате.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в них смогу жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО. Голосование будет организовано только для жителей Троицка.

Ранее стало известно, что к программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры. Среди новичков, участвующих в акции, оказался крупный маркетплейс, где можно купить продукты, товары для дома и дачи, одежду, обувь, игрушки, канцтовары и автозапчасти, а также российская сеть быстрого питания.

