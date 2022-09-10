Общественный штаб отмечает активное участие москвичей в онлайн-голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи активно используют возможность онлайн-голосования на выборах в столице, отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

"В Москве на муниципальных выборах используют дистанционное электронное голосование, некоторое время назад проголосовал президент России, только что сообщили, что премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин проголосовал в формате ДЭГ", – сказал он.

Ковалев также добавил, что после завершения выборов можно будет узнать, скольким москвичам процедура дистанционного электронного голосования показалась очень удобной.

Ранее Ковалев рассказал, что по данным на 20:00 9 сентября проголосовали 16,7% избирателей.

Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.