Общественный штаб отмечает активное участие москвичей в онлайн-голосовании

12:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Москвичи активно используют возможность онлайн-голосования на выборах в столице, отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
"В Москве на муниципальных выборах используют дистанционное электронное голосование, некоторое время назад проголосовал президент России, только что сообщили, что премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин проголосовал в формате ДЭГ", – сказал он.
Ковалев также добавил, что после завершения выборов можно будет узнать, скольким москвичам процедура дистанционного электронного голосования показалась очень удобной.
Ранее Ковалев рассказал, что по данным на 20:00 9 сентября проголосовали 16,7% избирателей.
Голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве накануне. Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.
В Общественном штабе отметили отсутствие нарушений в первый день выборов в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: