Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом кабмин сообщил в своем телеграм-канале.

"Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", – говорится в публикации.

Ранее Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования. Российский лидер сделал это из своего кабинета в Кремле.

Президент РФ назвал электронную систему голосования удобной и надежной. Он рекомендовал воспользоваться этим форматом всем, у кого есть такая возможность.

Второй день голосования уже начался в Москве. В течение трехдневных выборов участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, сделать свой выбор можно и в онлайн-формате до 20:00 11 сентября.