Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

12:08
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом кабмин сообщил в своем телеграм-канале.
"Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования", – говорится в публикации.
Ранее Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования. Российский лидер сделал это из своего кабинета в Кремле.
Президент РФ назвал электронную систему голосования удобной и надежной. Он рекомендовал воспользоваться этим форматом всем, у кого есть такая возможность.
Второй день голосования уже начался в Москве. В течение трехдневных выборов участки будут работать с 08:00 до 20:00. Кроме того, сделать свой выбор можно и в онлайн-формате до 20:00 11 сентября.
Более миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: