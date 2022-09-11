Более 1,5 млн человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов приняли участие свыше 1,5 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.

"Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов в электронном голосовании уже приняли участие 1,5 млн человек", – говорится в сообщении.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований с 9 по 11 сентября.

Ранее руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.