Более 1,5 млн человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Москве в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов приняли участие свыше 1,5 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте по наблюдению за ходом электронного голосования в столице.
"Москвичи могут отдать свой голос онлайн. С начала выборов в электронном голосовании уже приняли участие 1,5 млн человек", – говорится в сообщении.
Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований с 9 по 11 сентября.
Ранее руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.
Видеонаблюдение на избирательных участках в Москве работает эффективно – ОШ
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