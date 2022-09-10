Более 6 тыс хакерских атак отразили на ДЭГ во второй день выборов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во второй день выборов муниципальных депутатов в Москве специалисты отразили более 6 тысяч хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева.

"В целом, суббота – второй день, всегда спокойнее. Более 6 тысяч", – заявил Ковалев.

Отмечается, что в 2022 году выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Выборы муниципальных депутатов продлятся с 9 по 11 сентября.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовали онлайн на выборах в Москве.

До этого Ковалев сообщил, что москвичи активно используют возможность онлайн-голосования на выборах в столице. По его словам, многие граждане считают систему ДЭГ удобной.

