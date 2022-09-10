В Общественном штабе заявили об отсутствии замечаний к работе системы ДЭГ в ходе выборов

10 сентября, 22:46
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. Об этом заявили в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.
"Можно сказать, что сегодняшний день прошел достаточно спокойно. Голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев. Система электронного реестра, сканеры паспортов и другое высокотехнологичное оборудование работали стабильно", – заявил руководитель штаба Вадим Ковалев.
Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Они продлятся с 9 по 11 сентября.
Ранее Ковалев заявил, что явка на выборах в Москве составила 25,5% по состоянию на 20:00. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по состоянию на 20:00 10 сентября традиционным способом проголосовали 387 617 человек. Они сделали выбор путем голосования на бумажных бюллетенях.
По состоянию на 20:00 10 сентября онлайн проголосовали 1 444 952 москвича, заявил Реут. Он добавил, что дистанционное электронное голосование продолжается, что говорит о том, что число участников может вырасти.
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