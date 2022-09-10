Явка на выборах в Москве составила 25,5% по состоянию на 20:00

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Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 20:00 10 сентября составила 25,5%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадима Ковалева.

"25,5% – явка", – сказал Ковалев.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по состоянию на 20:00 10 сентября традиционным способом проголосовали 387 617 человек. Они сделали выбор путем голосования на бумажных бюллетенях.

"Дистанционно – это тоже цифра на 20:00 – 1 444 952 москвича", – добавил Реут, сообщив, что онлайн-голосование продолжается и цифра может вырасти.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Они продлятся с 9 по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что во второй день выборов муниципальных депутатов в Москве специалисты отразили более 6 тысяч хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом стало известно из заявления Ковалева.

