В Общественном штабе отмечают возросший интерес избирателей к выборам в Москве

17:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов.
По его словам, активность избирателей на участках в выходные дни (10 и 11 сентября) окажется больше, чем в первый день голосования (9 сентября).
"Может сложиться ощущение, что в наш библиотечный день избиратели начинают засыпать, уезжают за город, однако это не так. В группе разбора нарушений мы видим, что люди активно ходят на участки, по ощущениям и по цифрам их, наверное, больше, чем вчера, поскольку вчера был рабочий день", – заявил Асафов.
Он добавил, что отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".
Проголосовать на выборах муниципальных депутатов можно в период с 9 по 11 сентября. Голосование ведется в очном и дистанционном форматах.
Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 15:00 составила 22,5%.
По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по состоянию на 15:00 участие в традиционной форме голосования приняли 321 174 человека. Он добавил, что электронных бюллетеней было выдано 1 301 076 штук.
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