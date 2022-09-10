В Общественном штабе отмечают возросший интерес избирателей к выборам в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов.

По его словам, активность избирателей на участках в выходные дни (10 и 11 сентября) окажется больше, чем в первый день голосования (9 сентября).

"Может сложиться ощущение, что в наш библиотечный день избиратели начинают засыпать, уезжают за город, однако это не так. В группе разбора нарушений мы видим, что люди активно ходят на участки, по ощущениям и по цифрам их, наверное, больше, чем вчера, поскольку вчера был рабочий день", – заявил Асафов.

Он добавил, что отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".

Проголосовать на выборах муниципальных депутатов можно в период с 9 по 11 сентября. Голосование ведется в очном и дистанционном форматах.

Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев сообщил, что явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 15:00 составила 22,5%.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по состоянию на 15:00 участие в традиционной форме голосования приняли 321 174 человека. Он добавил, что электронных бюллетеней было выдано 1 301 076 штук.

