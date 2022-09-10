Явка на выборах в Москве превысила 22% по состоянию на 15:00

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Явка на выборах муниципальных депутатов в Москве по состоянию на 15:00 составила 22,5%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева.

"22,5% сейчас явка", – сказал Ковалев.

По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, по состоянию на 15:00 участие в традиционной форме голосования приняли 321 174 человека. Он добавил, что электронных бюллетеней было выдано 1 301 076 штук.

Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что во второй день выборов муниципальных депутатов в Москве специалисты отразили более 6 тысяч хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом стало известно из заявления Ковалева.

Кроме того, на выборах муниципальных депутатов в Москве онлайн проголосовали президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

