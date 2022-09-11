Леонид Слуцкий высоко оценил работу Общественного штаба в ходе выборов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году и организацию голосования на избирательных участках.

"Все организовано очень комфортно для работы, и должен сказать, что автоматическое считывание паспорта очень удобное нововведение, участковые избирательные комиссии очень удобно организованы. Если суммировать и впечатление от обустройства участковых избирательных комиссий, и то, как организован штаб по наблюдению за выборами, – технологии возрастают, возрастают полезным образом", – подчеркнул он.

Глава ЛДПР также высоко оценил работу наблюдателей, отметив, что ничто не ускользнет от их внимания на участках.

В Москве 9 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

