В Общественном штабе ожидают активное голосование на избирательных участках 11 сентября

10:21
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В последний день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве, 11 сентября, прогнозируется более активное участие жителей столицы в голосовании на избирательных участках по сравнению с 9 и 10 сентября, заявил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.
"Мы, конечно, ждем сегодня большее количество москвичей на участках. Любой москвич может посмотреть как идет онлайн-голосование. Мы видим, что каких-то аномальных скачков не было. Есть какой-то процент людей, кто ночью бодрствует и решил проголосовать", – приводит его слова Агентство "Москва".
Ковалев сообщил о штатном ходе голосования, а также подчеркнул важность присутствия наблюдателей на избирательных участках.
Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов ранее заявил, что москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов.
По его словам, отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".
В свою очередь, руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.
В этом году выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в них могу жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО.
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