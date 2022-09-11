В Общественном штабе ожидают активное голосование на избирательных участках 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В последний день голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве, 11 сентября, прогнозируется более активное участие жителей столицы в голосовании на избирательных участках по сравнению с 9 и 10 сентября, заявил руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2022 году Вадим Ковалев.

"Мы, конечно, ждем сегодня большее количество москвичей на участках. Любой москвич может посмотреть как идет онлайн-голосование. Мы видим, что каких-то аномальных скачков не было. Есть какой-то процент людей, кто ночью бодрствует и решил проголосовать", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ковалев сообщил о штатном ходе голосования, а также подчеркнул важность присутствия наблюдателей на избирательных участках.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов ранее заявил, что москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов.

По его словам, отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".

В свою очередь, руководитель штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.

В этом году выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в них могу жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО.