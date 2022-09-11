В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы "Миллиона призов"

09:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков
Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов" состоялся на телеканале Москва 24.
В воскресенье, 11 сентября, среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов разыграли 30 автомобилей. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. В розыгрыше участвовали москвичи, которые проголосовали онлайн до 20:00 10 сентября.
Всех победителей оповестят с помощью SMS-сообщений, однако проверить выигрыш можно и самостоятельно: для этого потребуется ввести свой код участника на портале ag-vmeste.ru. Активировать код при наличии выигрыша необходимо до 26 сентября. Обменять полученные баллы на промокоды нужно будет до 14 декабря этого года, а потратить – до 15 декабря.
Как рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, чаще всего победители тратят призовые баллы на продукты, одежду и обувь, товары для дома, пополнение баланса транспортной карты "Тройка". По его словам, меньшей популярностью пользуются кафе, рестораны и аптеки.
Также за процессом розыгрыша в студии наблюдал актер театра и кино, руководитель открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев.
Он рассказал, что уже проголосовал и выиграл баллы. Он призвал горожан тратить баллы на посещение театров.
В этом году выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в них могу жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО.
Ранее стало известно, что к программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры. Среди новичков, участвующих в акции, оказался крупный маркетплейс, где можно купить продукты, товары для дома и дачи, одежду, обувь, игрушки, канцтовары и автозапчасти, а также российская сеть быстрого питания.
В Москве разыграли 30 машин среди участников ДЭГ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: