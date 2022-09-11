В Москве разыграли очередные 30 автомобилей и призовые баллы "Миллиона призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков

Второй розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции "Миллион призов" состоялся на телеканале Москва 24.

В воскресенье, 11 сентября, среди участников онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов разыграли 30 автомобилей. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. В розыгрыше участвовали москвичи, которые проголосовали онлайн до 20:00 10 сентября.

Всех победителей оповестят с помощью SMS-сообщений, однако проверить выигрыш можно и самостоятельно: для этого потребуется ввести свой код участника на портале ag-vmeste.ru. Активировать код при наличии выигрыша необходимо до 26 сентября. Обменять полученные баллы на промокоды нужно будет до 14 декабря этого года, а потратить – до 15 декабря.

Как рассказал глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, чаще всего победители тратят призовые баллы на продукты, одежду и обувь, товары для дома, пополнение баланса транспортной карты "Тройка". По его словам, меньшей популярностью пользуются кафе, рестораны и аптеки.

Также за процессом розыгрыша в студии наблюдал актер театра и кино, руководитель открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев.

Он рассказал, что уже проголосовал и выиграл баллы. Он призвал горожан тратить баллы на посещение театров.

В этом году выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября. Принять участие в них могу жители, зарегистрированные всех районах столицы, кроме Щукина и большей части ТиНАО.

Ранее стало известно, что к программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры. Среди новичков, участвующих в акции, оказался крупный маркетплейс, где можно купить продукты, товары для дома и дачи, одежду, обувь, игрушки, канцтовары и автозапчасти, а также российская сеть быстрого питания.

