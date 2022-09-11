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Политика

09:24

В Общественном штабе заявили об отсутствии сбоев в онлайн-голосовании прошедшей ночью

политикавыборы-2022

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Онлайн-голосование на выборах муниципальных депутатов в ночь с 10 на 11 сентября прошло без сбоев и происшествий, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если говорить про ночь, она прошла без происшествий. На всех участках была картинка. Наблюдатели смотрели – никаких задымлений, никаких проблем со связью не было. Там на одном из участков проходит кинолог с собакой. Наверное, это было самое такое большое событие для нашей смены ночных наблюдателей", – рассказал Ковалев.

Он отметил, что накануне было зафиксировано больше 6 тысяч хакерских атак.

"Честно скажу, мы сейчас настолько их воспринимаем, как норму, не было каких-то аномальных скачков, не было такой мощной DDoS-атаки, как в пятницу. Вчера спокойный был день. А что сегодня будет? Пока на утро-ночь ничего не было", – добавил он.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов ранее заявил, что москвичи принимают активное участие в дистанционном электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов.

По его словам, отсутствие жалоб в МГИК и Общественный штаб по наблюдению за выборами связано с тем, что "все идет тем порядком, каким должно".

В свою очередь, Ковалев заявил, что система дистанционного электронного голосования 10 сентября работала стабильно. По его словам, голосование на большинстве участков проходило без серьезных задержек и сбоев.

В этом году выборы в столице проходят с 9 по 11 сентября. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

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