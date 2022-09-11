ОШ не выявил фактов двойного голосования с начала выборов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

С начала голосования на муниципальных выборах в столице не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"С начала выборов фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках штабом выявлено не было", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все жалобы относительно возможного нарушения избирательного законодательства специалисты оперативно проверяют, пока не подтвердилась ни одна из них.

В воскресенье, 11 сентября, в Москве начался третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек.

