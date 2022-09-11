Москвич пришел на избирательный участок с хорьком

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве мужчина пришел на избирательный участок с хорьком на поводке. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"У нас на одном из участков сегодня появился избиратель, у которого был хорек. Если мы правильно разобрали по камерам", – сказал Ковалев.

При этом он пояснил, что животное было на поводке, поэтому ситуация, как с енотом в 2021 году, повториться не могла.

В сентябре прошлого года во время парламентских выборов в РФ москвич принес на избирательный участок енота. Он был в переноске, однако смог выбраться и несколько минут бегал по участку, пока его не поймали полицейские.

В воскресенье, 11 сентября, в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.

Жители столицы также могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек. Накануне в формате ДЭГ свой голос отдал президент РФ Владимир Путин.

