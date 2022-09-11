Столичная система ДЭГ вновь подверглась атакам – ОШ

15:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах муниципальных депутатов в Москве возобновились массированные DDoS-атаки, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"У нас, к сожалению, возобновились массированные атаки DDoS-атаки на нашу систему городскую, и на "Обсервер" – (сервис. – Прим. ред), где мы наблюдаем за количеством транзакций", – приводит его слова ТАСС.
При этом Ковалев добавил, что система работает в штатном режиме.
В свою очередь, в департаменте информационных технологий Москвы заявили о более чем 6 тысячах атак на систему ДЭГ 9 и 10 сентября.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил стабильную работу сети и электричества.
"Даже если что-то такое произойдет, то есть резервные источники питания, а на используемых ноутбуках есть автономные батареи, на которых 4–5 часов они вполне себе работают", – подчеркнул он.
В воскресенье в Москве начался третий день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.
Жители столицы также могут проголосовать онлайн. В электронном голосовании с начала выборов уже приняли участие более 1,5 миллиона человек.
Выборы муниципальных депутатов в Москве завершатся 11 сентября
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