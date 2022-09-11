20:04
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов, избирательные участки закрылись.
Голосование в столице длилось три дня – с 9 по 11 сентября. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов.
По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было. Москвичи могли проголосовать не только очно, но и онлайн в любой из трех дней.
Общая явка на 18:00 11 сентября составила 32,8%. Дистанционно проголосовали 1 миллион 710 тысяч 742 москвича. На избирательных участках в традиционной форме проголосовали 645 тысяч 436 избирателей.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.
При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.
В воскресенье, 11 сентября, в Москве прошел третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могли все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО.
Более 2 млн москвичей приняли участие в муниципальных выборах
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