ЦИК зафиксировал более 300 кибератак на ДЭГ за два дня выборов

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
За два дня выборов, 10 и 11 сентября, было зафиксировано больше 300 кибератак на систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"За субботу – воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности", – цитирует ее ТАСС.
Глава Центризбиркома также добавила, что атаки велись из Западной Европы, Средней Азии и Закавказья. При этом масштабных DDoS-атак за минувшие двое суток не выявлено, большая часть вредоносного трафика успевает блокироваться.
Также Памфилова рассказала, что в воскресенье днем была предпринята попытка довольно сложной атаки продолжительностью 10 минут, однако ее успели остановить, на работу ДЭГ она не повлияла.
11 сентября в Москве начался третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО – здесь членов совета депутатов выбирают только в Троицке.
Кроме того, в воскресенье в стране проходят выборы глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Единый день голосования стартовал по всей России
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