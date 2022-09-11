Явка на выборах в Москве составила 32,8% по состоянию на 18:00

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Явка на муниципальных выборах в Москве по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 сентября, составила 32,8%. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На 18:00 дистанционно проголосовали 1 миллион 710 тысяч 742 москвича. На избирательных участках в традиционной форме, бумажными бюллетенями, проголосовали 645 тысяч 436 избирателей", – рассказал он.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

В воскресенье в Москве проходит третий, заключительный день выборов депутатов муниципальных образований. Принять участие в голосовании могут все москвичи, кроме жителей Щукина и большей части ТиНАО. Жители столицы также могут проголосовать онлайн.

