Дистанционное голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве прошло успешно – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дистанционное электронное голосование на выборах муниципальных депутатов в столице прошло успешно, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев во время видеосвязи с Московской городской избирательной комиссией, где проходила процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ.

"Я бы хотел сказать всем членам участковых комиссий, мэру Москвы и МГИК, которая возложила на себя полномочия комиссии по дистанционному электронному голосованию, что с этой задачей на сегодняшнюю минуту они очень успешно справились, потому что действительно электронный список избирателей – это абсолютно новое явление, технологии, которые применяются в избирательной системе РФ", – сказал он.

Булаев отметил, что сейчас действует единый закон, регулирующий применение региональных и государственных платформ на ДЭГ. Он подчеркнул, что успех Москвы в этом направлении говорит о том, что систему дистанционного электронного голосования ждет развитие.

Выборы депутатов муниципальных образований проходили в столице с 9 по 11 сентября. Избирательные участки в течение трех дней были открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. В этот период также проходило и онлайн-голосование.

В этом году избирались муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени были включены 5 638 кандидатов. По городу работал 3 261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не было.

Общая явка на 18:00 11 сентября составила 32,8%. Дистанционно проголосовали 1 миллион 710 742 москвича. На избирательных участках в традиционной форме отдали свои голоса 645 436 избирателей.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования.

При этом были курьезные случаи. К примеру, один избиратель пришел голосовать в костюме робота-трансформера, на другом участке пели и плясали цыгане в национальных костюмах, еще одни избиратели принесли с собой на голосование хорька, которого не с кем было оставить дома.

