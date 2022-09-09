Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала площадку у станции метро "Красногвардейская"

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала фестивальную площадку у станции метро "Красногвардейская". Быстрее всех правильный ответ прислала Анастасия.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.