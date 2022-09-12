Москвичей попросили пользоваться общественным транспортом в часы пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичных водителей попросили пользоваться общественным транспортом в часы пик. В городе уже наблюдается плотное движение, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
Уточняется, что наиболее сложная ситуация сложилась на Каширском, Ярославском, Звенигородском и шоссе Энтузиастов по направлению в центр.
"По прогнозам синоптиков, до конца дня в городе местами будет дождь. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Рекомендуем отказаться от поездок на личном автомобиле в часы пик. Воспользуйтесь городским транспортом", – говорится в сообщении.
В Дептрансе напомнили водителям о необходимости быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Ранее автоэксперт, руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев рассказал, что автовладельцам необходимо проверить состояние подкапотного пространства и подготовить лакокрасочное покрытие перед началом осеннего сезона.
По его словам, за лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора.
"Утро": загруженность столичных дорог оценили в пять баллов
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