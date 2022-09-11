Эксперт рассказал автовладельцам, какое техобслуживание пройти осенью

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Автовладельцам необходимо проверить состояние подкапотного пространства и подготовить лакокрасочное покрытие перед началом осеннего сезона, рассказал автоэксперт, руководитель пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.

"За лето у автомобилистов очень часто появляется проблема засорения охлаждающих элементов радиатора. То есть под капот машины за теплые месяцы залетают всевозможные мошки. Если ничего не делать с этим несколько лет, то там может накопиться достаточно толстый слой грязи, который не удаляется при обычной мойке машины", – сообщил он в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, при несвоевременном решении проблемы придется снимать радиатор и промывать его.

Красавцев также отметил необходимость подготовить лакокрасочное покрытие автомобиля.

"На корпус машины надо нанести защитное средство, которое еще называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах", – заключил он.

Ранее автоэксперт Юрий Урюков рекомендовал сократить использование тормозов и лучше просчитывать тактику вождения для продления срока службы тормозных колодок.

По его словам, существуют случаи, когда есть возможность использовать торможение двигателем. Урюков пояснил, что для замедления на механической коробке следует включить передачи ниже, на автоматической это также можно сделать в ручном режиме. В случае с электромобилем эксперт советует использовать режим рекуперации энергии. При этом при наиболее экстремальном варианте тормозами можно не пользоваться.

Кроме того, для продления срока жизни тормозных колодок не стоит проезжать лужи на разогретых тормозах и резко тормозить после этого, так как перепад температур может негативно воздействовать на тормозные диски и они погнутся.

