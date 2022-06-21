Эксперт рассказал, как продлить срок службы тормозных колодок

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Автоэксперт Юрий Урюков рекомендовал сократить использование тормозов и лучше просчитывать тактику вождения для продления срока службы тормозных колодок, сообщает "Вечерняя Москва".

"Нужно меньше пользоваться тормозами, лучше просчитывать тактику вождения. Например, не ускоряться, когда впереди виден красный свет. Это значит, что скоро придется останавливаться и нагружать тормоза. Если понимаете, что попадаете в затор или вялотекущее движение, не стоит резко ускоряться. Ехать лучше плавнее, чтобы меньше использовать тормоза", – отметил Урюков.

По его словам, существуют случаи, когда есть возможность использовать торможение двигателем вместо обычных тормозов. Урюков пояснил, что для замедления на механической коробке следует включить передачи ниже, на автоматической это также можно сделать в ручном режиме. В случае с электромобилем эксперт советует использовать режим рекуперации энергии. При этом при наиболее экстремальном варианте тормозами можно не пользоваться.

Кроме того, для продления срока жизни тормозных колодок не стоит проезжать лужи на разогретых тормозах и резко тормозить после этого, так как перепад температур может негативно воздействовать на тормозные диски и они погнутся.

Автоэксперт рекомендовал соблюдать осторожности при движении по плохому покрытию. По его словам, грязь и пыль налипают на тормозные механизмы и воздействуют на них как наждачная бумага.

Урюков уточнил, что датчики на панели приборов могут информировать автомобилиста об износе колодок, а при их отсутствии сильный скрип при торможении будет служить признаком необходимости замены колодок. По мнению специалиста, состояние колодок может быть оценено и при внимательном осмотре.

"При каждом техобслуживании или смене колес (в общем, когда есть возможность заглянуть под машину) нужно смотреть на толщину колодок. Как правило, это доступно без специнструментов: достаточно просто посветить фонариком и посмотреть, сколько там осталось. У кого-то может быть минимальный износ пять миллиметров, у кого-то – три. Все зависит от конструкции. Но если толщина меньше трех-четырех миллиметров, нужно напрячься и подумать о замене", – пояснил специалист.

Ранее Урюков рассказал, что после истечения гарантийного срока большинство автовладельцев предпочитают обращаться не к официальным дилерам, так как это самый дорогой вариант. Многие пользуются услугами клубных сервисов, сосредотачивающих свою деятельность на транспорте конкретной марки. Урюков пояснил, что в таких местах обслуживание дешевле, чем у официальных дилеров. При этом они дорожат своей репутацией из-за ограниченной аудитории.

По его словам, часть операций водитель может делать самостоятельно. К их числу относятся замена лампочек, тормозных колодок или масла в двигателе. Автоэксперт отметил, что сэкономить можно и на запчастях, которые есть в интернет-магазинах. По его словам, в этом случае работает правило: чем дороже, тем надежнее. В связи с этим Урюков рекомендовал выбирать серединный по стоимости вариант.

Эксперт также посоветовал людям, которые не уверены в собственных силах, ходить в автосервис вместе с опытным человеком и изучать устройство машины. По его словам, это необходимо, чтобы не попасться на развод.

