Автоэксперт рассказал о способах сэкономить на ТО автомобиля

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Находящийся на гарантии автомобиль можно ремонтировать даже у частных мастеров, что позволит значительно сэкономить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Автоэксперт Юрий Урюков рассказал, что после истечения гарантийного срока большинство автовладельцев предпочитают обращаться не к официальным дилерам, так как это самый дорогой вариант. Многие пользуются услугами клубных сервисов, сосредотачивающих свою деятельность на транспорте конкретной марки. Урюков пояснил, что в таких местах обслуживание дешевле, чем у официальных дилеров. При этом они дорожат своей репутацией из-за ограниченной аудитории.

"Нередко в обычном гаражном кооперативе частный мастер, который научился что-то делать, принимает клиентов и обслуживает их машины. Если человек надежный и такого мастера получилось найти по рекомендациям, то это тоже неплохой вариант. Естественно, никакой гарантии тут нет и, как правило, сложным агрегатным ремонтом такие люди не занимаются, но базовые вещи могут сделать", – рассказал эксперт.

Часть операций водитель может делать самостоятельно. К их числу относятся замена лампочек, тормозных колодок или масла в двигателе. Автоэксперт отметил, что сэкономить можно и на запчастях, которые есть в интернет-магазинах. По его словам, в этом случае работает правило: чем дороже, тем надежнее. В связи с этим Урюков рекомендовал выбирать серединный по стоимости вариант.

Эксперт также посоветовал людям, которые не уверены в собственных силах, ходить в автосервис вместе с опытным человеком и изучать устройство машины. По его словам, это необходимо, чтобы не попасться на развод.

"Есть специализированная литература, в которой прописаны указания по износу. Допустим, вам говорят, что надо заменить тормозные колодки – якобы они сильно стерлись. Вы открываете книжку и смотрите, что допустимый износ тормозных колодок, например, два-три миллиметра. Если по факту износ больше, значит, их реально пора менять", – подчеркнул Урюков.

При этом эксперт рекомендовал не экономить на мелочах, так как в будущем это может привести к серьезным проблемам.

"Регламентный пробег такие вещи, как, например, привод ГРМ, все-таки выхаживают. Но здесь тянуть не стоит: если отложить замену ремня ГРМ и его вдруг оборвет через несколько тысяч километров, то с большой долей вероятности понадобится капитальный ремонт двигателя", – сказал Урюков.

Ранее в России временно разрешили выпускать автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Согласно документу, производители автомобилей также могут не устанавливать на свои модели динамическую систему стабилизации. Что же касается системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", то ее присутствие обязательно, но без функции автоматического срабатывания при ДТП.

