Десяток мостов и эстакад возвели на северном участке МСД – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На участке от Ярославского до Дмитровского шоссе Московского скоростного диаметра построили 10 путепроводов, мостов и эстакад. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках северного участка от Ярославского до Дмитровского шоссе реконструировано и построено 22 километра дорог, в том числе 10 сложнейших транспортных сооружений – 2 путепровода, 4 эстакады и 4 моста", – сообщил заммэра.

По его словам, подобные объекты позволят развести потоки транспортных средств и избежать пробок на дорогах.

Бочкарев подчеркнул, что при строительстве перечисленных объектов были использованы высокотехнологичные методы, позволяющие не останавливать движение в мегаполисе.

В целях сохранения безопасности пешеходов на участке есть два подземных перехода: около станции МЦК "Ботанический сад" и в районе первого строения дома № 16 по Сигнальному проезду, добавил заммэра.

10 сентября Сергей Собянин и Владимир Путин открыли участок от Ярославского до Дмитровского шоссе МСД. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Ввод в эксплуатацию трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе стал последним звеном в строительстве основного участка МСД. Протяженность основного участка МСД составляет порядка 40 километров.

