Реконструкция Старо-Рублевского путепровода завершена на 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкцию Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершены на 60%, основные работы планируется окончить до конца 2022 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через пути Московских центральных диаметров. Параллельно идет сборка пролетного строения путепровода через северный дублер Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублевского шоссе на этот дублер", – заявил он.
По словам Бочкарева, план работ предусматривает реконструкцию порядка двух километров дорог, а также создание двух параллельных эстакадных съездов с путепровода. Один из них выйдет на Рублевское шоссе и улицу Герасима Курина, второй – на северный дублер Кутузовского проспекта.
"Помимо этого, планируется реконструировать прилегающие к путепроводу участки дорог. В частности, сегодня ведется проектирование участка соединения улиц Ивана Франко и Герасима Курина", – пояснил Бочкарев.
Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность Кастанаевской улицы, улиц Ивана Франко и Герасима Курина.
Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).
На сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.
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