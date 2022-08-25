Реконструкция Старо-Рублевского путепровода завершена на 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкцию Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершены на 60%, основные работы планируется окончить до конца 2022 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через пути Московских центральных диаметров. Параллельно идет сборка пролетного строения путепровода через северный дублер Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублевского шоссе на этот дублер", – заявил он.

По словам Бочкарева, план работ предусматривает реконструкцию порядка двух километров дорог, а также создание двух параллельных эстакадных съездов с путепровода. Один из них выйдет на Рублевское шоссе и улицу Герасима Курина, второй – на северный дублер Кутузовского проспекта.

"Помимо этого, планируется реконструировать прилегающие к путепроводу участки дорог. В частности, сегодня ведется проектирование участка соединения улиц Ивана Франко и Герасима Курина", – пояснил Бочкарев.

Отмечается, что реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность Кастанаевской улицы, улиц Ивана Франко и Герасима Курина.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).

На сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.