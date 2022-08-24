Эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД готова более чем на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на основной ход Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Каширского шоссе готова на 74%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что эстакаду возводят на участке от улицы Грайвороновской до Шоссейной в рамках строительства южного участка МСД. Сооружение растянется на 729 метров, движение транспорта организуют по двум полосам в одном направлении. Сейчас строители ведут работы по армированию и бетонированию пролетного строения эстакады и ее подпорных стен.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что планируется построить пять эстакад: одну основного хода МСД через Волгоградский проспект и четыре эстакады-съезда с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта и обратно на Волгоградский в сторону МКАД со стороны Каширского шоссе и Рязанского проспекта.

По его словам, Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный округа столицы, 22 района с населением около 2,5 миллиона человек и крупные магистрали, в частности, шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную улицы, Симферопольское и Варшавское шоссе, магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД). Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

До этого Бочкарев сообщил, что строительство эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет распределить транспортные потоки.

