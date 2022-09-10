Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе.

Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи. Президент и мэр связывались с дорожными строителями новой городской магистрали из концертного зала "Зарядье", где в эти минуты проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию столицы.

Ввод в эксплуатацию трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе стал последним звеном в строительстве основного участка МСД.

С 10 сентября бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-1 на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке столицы.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Протяженность основного участка МСД составляет порядка 40 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети на нем построят порядка 120 километров дорог, в том числе 80 искусственных сооружений протяженностью около 38 километров, и 21 пешеходный переход.

Трасса соединяет между собой крупные автомобильные магистрали города – МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также дает выход на 15 крупных московских улиц – Фестивальную, Сельскохозяйственную, Березовую аллею, 3-й Нижнелихо­борский проезд, Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной участок МСД проходит по 26 районам города с населением свыше 2,5 миллиона человек. По оценкам, среднее время в пути для жителей прилегающих районов снизится на 20% при поездках на городском транспорте и 17% – при поездках на личных автомобилях.

В настоящее время ведется соединение основного участка МСД со строящейся федеральной трассой М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", которое планируется завершить до конца 2023 года.

Южный участок МСД протяженностью основного хода порядка 28 километров пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Открытие МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

С открытием МСД в зависимости от расстояния и времени суток время в пути из одной части города в другую сократится от 10 до 50 минут, а на некоторых маршрутах – до 85 минут. Также на МСД организуют несколько маршрутов наземного городского транспорта.

Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на отдельные сегменты Садового кольца, ТТК и МКАД снизится до 30%, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, вокзала "Восточный" и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта уменьшатся на 20%.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Последние годы столичные власти поддерживают темпы строительства дорог – порядка 100 километров в год. В 2011–2021 годы в Москве построили 1 121,3 километра дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети. Введены 331 искусственное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

С начала 2022 года завершилось строительство 32,5 километра дорог, 13 искусственных сооружений и 5 пешеходных переходов. Всего в 2022–2024 годах планируется построить порядка 250 километров дорог, свыше 80 искусственных сооружений и порядка 50 пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что на сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.