На станции "Нагатинский Затон" БКЛ завершены грузовые испытания эскалаторов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили грузовые испытания эскалаторов на станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строители успешно провели обкатку четырех эскалаторов в вестибюле №1, через который будет осуществляться выход на улицу Коломенскую. Подъемные механизмы расположены в наклонном ходу, соединяющим кассовый зал и мостовой переход между двумя платформами", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

По словам заммэра, на станции продолжается монтаж и пусконаладочные работы систем отопления, вентиляции, кондиционирования.

В свою очередь, гендиректор "Мипстрой 1" Константин Маслаков рассказал, что на станционном комплексе активно ведутся архитектурно-отделочные работы.

"На платформенной части подходит к завершению укладка гранитной плитки и монтаж декоративных панно. Смонтированы 11 из 12 мозаичных панно с изображениями речных обитателей акватории Москвы-реки", – сказал Маслаков.

В пресс-службе напомнили, что в состав восточного участка БКЛ, протяженность которого составляет около 11 километров, вошли станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Ранее Бочкарев сообщил, что испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" БКЛ были завершены. По его словам, специалисты протестировали 2 из 5 эскалаторов вестибюля № 1.

Он отметил, что через вестибюль № 1 пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, а через вестибюль № 2 – на Песочную улицу и к парку "Сокольники".

