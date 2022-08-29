Завершены испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" БКЛ

11:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты успешно завершили испытания самого длинного эскалатора на станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ), соединяющего платформу с кассовым залом, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
"На данный момент строителям осталось произвести обкатку двух из пяти эскалаторов на вестибюле № 1. Полное завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу текущего месяца", – рассказал Бочкарев.
Он уточнил, что на станции "Сокольники" БКЛ предусмотрено два подземных вестибюля, размещенных под Сокольнической площадью. Через вестибюль № 1 пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, а через вестибюль № 2 – на Песочную улицу и к парку "Сокольники".
"Всего на станции "Сокольники" БКЛ смонтировано 16 подъемных механизмов: на вестибюле № 1 – 10, вестибюле № 2 – 6. Их подъем варьируется от 7,4 до 15 метров", – добавил глава Стройкомплекса.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков рассказал, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы. На финальном этапе находится укладка гранитной плитки и монтаж декоративных панно в галерее станции.
"К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%, общая площадь которой достигла 28 157 метров", – отметил он.
Ранее Бочкарев рассказал, что работы по благоустройству около станции "Сокольники" БКЛ метро завершены наполовину. Он уточнял, что уже больше чем на 60% готово уличное освещение, а также асфальт на тротуарах. Укладка плитки закончена на 75%. По словам заммэра, специалисты выполняют мощение центральной аллеи и облицовывают расположенные на ней вентиляционные киоски метрополитена красным кирпичом.
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