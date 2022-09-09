Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты приступили к финальному этапу работ по архитектурной отделке станции Большой кольцевой линии столичной подземки "Марьина Роща", сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Уточняется, что станция будет напоминать старинные дворянские усадьбы. Подобный дизайн был согласован на международном архитектурном конкурсе.

По словам заммэра, платформа состоит из трех залов. Они отделены друг от друга 10 колоннами, каждая из которых представляет собой сложную металлическую конструкцию, включающую 156 элементов мраморных деталей.

"На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр – насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин. Сейчас облицовочные работы полностью выполнены", – рассказал Бочкарев.

Он уточнил, что на платформе уже закончили укладывать пол. Его сделали из серого гранита "Мансуровский". Кроме того, специалистам удалось закончить монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраску путевых стен. В настоящее время на завершающем этапе – облицовка всех 68 техпомещений станции, в которых идет установка инженерных систем.

При этом, как отметил заммэра, почти закончена отделка пересадочного перехода на станцию "Марьина Роща" салатовой ветки метро.

Ранее на территории около станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро начались благоустройственные работы. Отмечалось, что в ходе благоустройства специалисты планируют сделать новые тротуары и заменить уже имеющиеся, расширить зону для пешеходов и привести к нормативам полосы для движения.

По словам Сергея Собянина, строительство станции "Марьина Роща" БКЛ метро находится на финишной стадии. Мэр уточнял до этого, что на данном участке возводится терминал МЦД-2. При этом еще один терминал МЦД-4 будет построен через 1,5 года.