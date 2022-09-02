Началось строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" в столице

Сопутствующую инфраструктуру ТПУ "Петровско-Разумовская" должны достроить в 2023 году. Этот транспортно-пересадочный узел позволит связать северную и западную часть города, Савеловское, Белорусское направления МЖД и Ленинградское Октябрьской железной дороги. Он объединит два диаметра, две линии метро и маршруты автобусов.

В состав ТПУ войдет и новая одноименная станция первого диаметра. Она готова более чем на треть. Уже построили платформу, сейчас над ней делают навесы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.