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22 сентября, 11:42

Культура

В "Мосбилете" появились билеты на спектакли зимнего сезона в театрах столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В городских театрах, подведомственных столичному департаменту культуры, открылись продажи билетов на спектакли зимнего сезона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зрителей ждут новогодние постановки для всей семьи – от классических сказок в новом прочтении до музыкальных и интерактивных представлений.

В частности, Театр на Таганке представит готического "Щелкунчика". Создатели спектакля объединили атмосферу России начала XX века с эстетикой Тима Бертона и современным прочтением музыки Петра Чайковского.

По замыслу режиссера Георгия Смирнова, Щелкунчику и Мари предстоит столкнуться с более коварным противником, чем мышиное войско, и ответить на вопрос, можно ли прийти к свету, уничтожив зло.

Кроме того, театр организует новогодний концерт вокально-инструментального ансамбля "Кама" с огнями, танцами и музыкальными хитами.

Театр "Уголок дедушки Дурова" приглашает на спектакль "Полет в страну мечты". По сюжету Максим и его сестра Катя отправляются на праздничную ярмарку за елкой и неожиданно оказываются в стране мечты, где знакомятся с ее обитателями и животными – бегемотом, верблюдами, морским львом, слоном, козами, хорьками, лисами, пони и осликом.

С 17 декабря "Ведогонь-театр" впервые представит новогоднюю программу "Лучшее из лучшего". Вместо традиционной премьеры зрителям покажут полюбившиеся постановки прошлых лет: "Морозко" и "Дед Мороз, прощай… или Полярная ночь атакует!" для детей от шести лет.

Для ребят от трех лет вновь сыграют интерактивную сказку "Чудеса, да и только!". Для взрослых театр подготовит новую программу праздничного концерта.

Как отметил худрук театра, заслуженный артист России Павел Курочкин, новогодний праздник – это время традиций, таких как елка, подарки, Дед Мороз, оливье и "Ирония судьбы" по телевизору.

"Мы тоже решили предложить зрителям традицию, театральную, – проверенные временем, полюбившиеся им новогодние постановки. Это как достать с полки полюбившуюся книгу сказок и перечитать ее заново", – добавил он.

По его словам, для одних это станет стимулом пересмотреть любимую историю, для других – возможностью увидеть то, что они упустили в предыдущие годы, а для многих может стать поводом продлить праздник и насладиться просмотром всех сказок сразу.

Московский государственный академический театр "Русская песня" в 11-й раз представит шоу "Бабкины сказки. Как Дед Мороз и Водяной Новый год встречали". Режиссер Максим Лахно каждый сезон создает новую историю о добре, дружбе и чудесах.

На малой сцене театра продолжается цикл "Маленькие сказки" – в этом сезоне Лахно поставит премьеру "Маленькие сказки – 5". Новогоднюю историю с Дедом Морозом и Снегурочкой расскажут солисты ансамбля "Россияне", а юные зрители вместе с родителями смогут принять участие в интерактивной части представления.

Дополнит репертуар музыкальный спектакль "Ночь перед Рождеством" по мотивам повести Николая Гоголя, созданный режиссером Ниной Чусовой. С этой постановки началась история основной сцены театра.

Московский детский театр эстрады приглашает на музыкальный спектакль "Снегурочка", где знакомые народные мотивы зазвучат по-новому, а традиционный русский колорит создаст атмосферу зимней сказки.

В Театре Терезы Дуровой покажут "Двенадцать месяцев" по драматической сказке Самуила Маршака, написанной в 1942–1943 годах специально для Московского художественного академического театра.

Драматург Артем Абрамов сохранил основную линию, но дополнил историю новыми героями, комедийными ситуациями и сюрпризами. Сказочную атмосферу дополнят катание на коньках, рождественские картины, юмор и озорство.

Для малышей театр подготовил спектакль "Как Дед Мороз чуть Новый год не проспал" с игровыми интерактивными элементами в фойе и зале. По сюжету два брата Морозилкиных успевают разбудить задремавшего волшебника, а маленькие зрители помогают ему собраться в дорогу.

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" возобновляет детский спектакль "Новый год в Лукоморье". В рождественские каникулы постановка впервые пройдет на сцене зала "Стравинский" в новой редакции с обновленными декорациями, костюмами и сценическими решениями.

К составу исполнителей присоединится молодое поколение артистов. Сюжет выстроен по пьесе режиссера Александра Коручекова.

Московский детский театр марионеток также подготовил несколько интерактивных постановок. В спектакле "Как Снежинка познакомилась с Новым годом" юные зрители узнают о традициях праздника и его главном персонаже, а персонажи будут вовлекать детей в происходящее. В конце каждого ребенка ждет новогодний сюрприз и встреча с Дедом Морозом.

Музыкальная сказка "Как Дед Мороз гусей спасал" создана по мотивам песни "Два веселых гуся" – гуси Ерофей и Дорофей знакомятся с Вороненком и отправляются в зимние приключения.

Еще одна постановка – "Проделки Мышиного короля" по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" с музыкой Чайковского.

В Театре на Малой Ордынке покажут спектакль для всей семьи "Морозко" – любимый сюжет русского фольклора в новом прочтении с песнями, танцами, скоморохами-рэперами-хип-хоперами, волшебными снежинками и говорящим псом.

Билеты на все спектакли можно приобрести через сервис "Мосбилет" на портале mos.ru без комиссии и наценок. Сервис позволяет покупать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные департаменту культуры.

Ранее сообщалось, что театр "Современник" 1 октября представит премьеру спектакля "Единомышленники". В основу постановки легла реальная стенограмма собрания труппы театра-студии "Современник" от 29 июня 1963 года.

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