Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" появился на северо-западе столицы

11:23
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили благоустройство пешеходной зоны возле станции метро "Митино" на северо-западе столицы. Работы прошли в рамках программы "Мой район". Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.
Уточняется, что была благоустроена зона в границах Митинской и Дубравной улиц. Там обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы и велопарковки, у трех входов в метро создали площади со скамейками, установили дополнительные опоры освещения с энергоэффективными светильниками.
"Теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для почти 50 тысяч горожан, проживающих поблизости", – говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в ближайшее время эту территорию дополнительно озеленят.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.
В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.
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