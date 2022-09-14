Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" появился на северо-западе столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили благоустройство пешеходной зоны возле станции метро "Митино" на северо-западе столицы. Работы прошли в рамках программы "Мой район". Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что была благоустроена зона в границах Митинской и Дубравной улиц. Там обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы и велопарковки, у трех входов в метро создали площади со скамейками, установили дополнительные опоры освещения с энергоэффективными светильниками.

"Теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для почти 50 тысяч горожан, проживающих поблизости", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что в ближайшее время эту территорию дополнительно озеленят.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершились основные работы по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники.

В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и при этом сделать их комфортнее. Так, кабельные линии убрали под землю, чтобы открыть вид на архитектуру города.

