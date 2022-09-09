В Кузьминках обновили территорию детского сада. Он находится на Волжском бульваре, в составе школы имени Сергея Есенина.

Привели в порядок двор, сделали площадку для прогулок, заменили покрытие и установили новые лавочки. Всего за лето специалисты благоустроили 200 пришкольных территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.