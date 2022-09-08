Бочкарев: развязка МКАД с Осташковским шоссе улучшит транспортную доступность 4 районов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе разгрузит транспортную ситуацию на севере и северо-востоке столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Согласно проекту, выполнено строительство 8,7 километра дорог, в том числе четырех искусственных сооружений протяженностью 1,6 километра. На участке возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда", – поделился Бочкарев.

Заммэра добавил, что специалисты построили один надземный пешеходный переход через улицу Осташковскую, установили 550 метров шумозащитных экранов и четыре лестничных схода. Он поделился, что работники обустроили четыре остановки для общественного транспорта.

"Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровского, Бабушкинского и городского округа Мытищи Московской области, где проживают порядка одного миллиона человек. Также значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации "проблемных" зон", – подчеркнул он.

Заммэра заключил, что это уже 19-я с 2012 года транспортная развязка, которую реконструировали в столице.

Ранее Бочкарев сообщил, что застройщики Москвы быстро смогли найти аналоги материалам и комплектующим из-за рубежа. Он утверждает, что на 90–95% специалисты используют российские детали.