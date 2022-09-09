Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня города, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – отметил заммэра Петр Бирюков.
Он также указал на усиление контроля функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Уточняется, что в настоящее время 1,5 тысячи аварийных бригад со специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения находятся на дежурстве.
Кроме того, уборка столицы находится на особом контроле, в ней задействовано необходимое количество коммунальной техники.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".
Фестиваль "Театральный марш" откроется в Москве в День города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: