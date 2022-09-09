Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня города, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Он также указал на усиление контроля функционирования электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Уточняется, что в настоящее время 1,5 тысячи аварийных бригад со специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения находятся на дежурстве.

Кроме того, уборка столицы находится на особом контроле, в ней задействовано необходимое количество коммунальной техники.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".

