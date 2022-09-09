Свыше 10 тыс человек будут обеспечивать безопасность во время Дня города в Москве

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 10 тысяч человек будут обеспечивать порядок на улицах Москвы во время праздничных мероприятий ко Дню города. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В частности, 10 сентября за безопасностью будут следить около 5,5 тысячи человек, среди которых свыше 3 тысяч – полицейские, почти 2 тысячи – сотрудники Росгвардии, более 200 – народные дружинники и около 300 – работники частных охранных организаций.
На следующий день за порядком будут следить более 5 тысяч человек, из которых около 3 тысяч – полицейские, более 2 тысяч – росгвардейцы, по 50 человек – народных дружинников и частных охранников.
Контрольно-пропускные пункты установят на Тверской улице – от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд. Внутрь не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения, с напитками в стеклянной таре, продуктами в твердой упаковке и крупногабаритными вещами.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в честь 875-летия Москвы в период с 9 по 12 сентября в столице состоятся более 420 культурных мероприятий. Мероприятия для жителей столицы состоятся в библиотеках, парках, школах искусств, а также сети кинотеатров "Москино".
Фестиваль в честь Дня города откроется в столице 9 сентября
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