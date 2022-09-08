Маршруты для прогулок по Москве в День города появились на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В цифровом туристическом сервисе Russpass стали доступны три маршрута по праздничной Москве. В них включены площадки с концертами, театральными представлениями, фестивалями, спортивными состязаниями, а также лекциями и экскурсиями, которые пройдут 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый маршрут берет начало на ВДНХ. Далее благотворительный фестиваль "Добрая Москва" на Цветном бульваре. Затем можно выйти на Тверскую улицу, которую украсят арт-объектами в виде знаковых достопримечательностей России. А любителям театрального искусства стоит пойти в сад "Эрмитаж".

Следующий маршрут предлагается начать в парке "Красная Пресня". Отсюда можно пойти в Московский зоопарк. Продолжить прогулку можно по праздничной Тверской и дойти до Театральной площади. Конечным пунктом маршрута станет Москворецкая набережная.

Третий маршрут начнется в ландшафтном парке "Павелецкая Плаза". Затем стоит отправиться в парк искусств "Музеон", а далее – на Пушкинскую набережную у причала "Парк Горького". Кроме того, познавательный марафон пройдет в Музее Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября для жителей и гостей Москвы в круглосуточном режиме будут работать столичный метрополитен и МЦК.

Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.

