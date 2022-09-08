Маршруты для прогулок по Москве в День города появились на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В цифровом туристическом сервисе Russpass стали доступны три маршрута по праздничной Москве. В них включены площадки с концертами, театральными представлениями, фестивалями, спортивными состязаниями, а также лекциями и экскурсиями, которые пройдут 10 и 11 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Первый маршрут берет начало на ВДНХ. Далее благотворительный фестиваль "Добрая Москва" на Цветном бульваре. Затем можно выйти на Тверскую улицу, которую украсят арт-объектами в виде знаковых достопримечательностей России. А любителям театрального искусства стоит пойти в сад "Эрмитаж".
Следующий маршрут предлагается начать в парке "Красная Пресня". Отсюда можно пойти в Московский зоопарк. Продолжить прогулку можно по праздничной Тверской и дойти до Театральной площади. Конечным пунктом маршрута станет Москворецкая набережная.
Третий маршрут начнется в ландшафтном парке "Павелецкая Плаза". Затем стоит отправиться в парк искусств "Музеон", а далее – на Пушкинскую набережную у причала "Парк Горького". Кроме того, познавательный марафон пройдет в Музее Москвы.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября для жителей и гостей Москвы в круглосуточном режиме будут работать столичный метрополитен и МЦК.
Кроме того, ночью москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 16 маршрутами автобусов и электробусов, 3 их которых будут работать в круглосуточном режиме.
Москву украсят свыше 4,3 тыс флагов и декоративных конструкций в честь Дня города
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