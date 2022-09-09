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Общество

07:22

Для детей старше 15 лет в электронной медкарте стал доступен новый раздел "Мои данные"

обществомедицина

Фото: depositphotos/DragonImages

Для детей старше 15 лет в сервисе электронной медицинской карты (ЭМК) стал доступен новый раздел "Мои данные", в который они могут самостоятельно вносить информацию о своем здоровье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что ранее такая возможность была только у совершеннолетних пользователей медкарт.

Как пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этот раздел можно вносить информацию о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарственных препаратах и особенностях образа жизни.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

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