Концерты, спектакли и ярмарки пройдут в московских парках в честь Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 22 столичных парках подготовили программу ко Дню города 10 и 11 сентября, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, жителей столицы и туристов приглашают посмотреть театральные постановки, послушать концерты и побывать на ярмарке в Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском парках, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке "Митино", парке 50-летия Октября, парке "Ангарские пруды", парке искусств "Музеон" и других.

"В дни празднования 875-летия Москвы горожан, и тех, кто решил провести выходные в столице, будут ждать самые разные события. Только в парках пройдет больше 100 мероприятий. Треть из них – театральные постановки. К примеру, посетители сада "Эрмитаж" смогут увидеть спектакли из репертуара сразу 10 театров", – отметила Сергунина.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.

Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.

До этого глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что с 9 по 11 сентября в столице пройдет фестиваль по случаю празднования Дня города. Фестивальные площадки будут работать по всей Москве, на них пройдут концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия. Большая программа предусмотрена в этом году на ВДНХ.

