Серию экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" проведут в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

"В дни празднования 875-летия Москвы мы организуем для жителей и гостей столицы серию пешеходных экскурсий, которые позволят увидеть историю развития города через призму важнейших экономических событий", – рассказала глава департамента Мария Багреева.

Экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.

Отмечается, что количество мест на экскурсиях ограничено. Записаться на них можно через сайт проекта.

Ранее стало известно, что с 9 по 12 сентября по случаю празднования Дня города в Москве состоятся более 420 культурных мероприятий, которые пройдут в библиотеках, парках, школах искусств и кинотеатрах. Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и ее знаменитым жителям.

