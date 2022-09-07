Fashion-маркет состоится в рамках фестиваля "День города" на Тверском бульваре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках фестиваля "День города" на Тверском бульваре с 9 по 11 сентября состоится Fashion-маркет. Гости смогут не только ознакомиться с оригинальной одеждой и аксессуарами локальных брендов, но погрузиться в атмосферу творчества и ярких людей.

Участие в мероприятии примут 90 отечественных дизайнеров, которые представят капсульные коллекции и специальные модели, посвященные Москве. Гости площадки смогут ознакомиться с аксессуарами, выполненными с символикой столицы.

Также все посетители фестиваля смогут воспользоваться услугами визажистов и барберов.

По случаю праздника на Тверском бульваре организуют более 30 лекций. В рамках мероприятий москвичам расскажут о деятельности дизайнеров, сферах их реализации и современных тенденциях в области моды.

Владельцы домашних животных смогут позаниматься с питомцами на кинологической площадке. Занятия для животных проведут опытные специалисты. Кроме того, хозяева домашних питомцев смогут приобрести одежду для животных на осенне-зимний сезон.

На Тверском бульваре также появятся корнеры с товарами для дома и оригинальными букетами.

Там же для гостей организуют локацию для игр. В День города на Тверском бульваре состоится кубок "Московских сезонов" по шахматам. Турнир пройдет в формате "Блиц" 5+3 минуты. 10 сентября состоится отборочный турнир, а 11 – определят лучших игроков шахматных состязаний.

Для гостей площадки также выступят художники ZENEKMAN и Антон Makosa. В рамках проекта Ozon Ballon они создадут арт-объекты в виде 3 кубов с авторскими иллюстрациями. Зрители смогут понаблюдать за работой специалистов и сделать фотографии на фоне их работ.

До этого стало известно, что туристический сервис Russpass подготовил для столичных гостей скидки и бонусы в московских отелях и ресторанах по случаю Дня города. Гости столицы смогут воспользоваться акциями и бонусами в период с 8 по 17 сентября в приложении сервиса. Отмечается, что участие в программе примут более 40 партнеров.