Сервис Russpass подготовил для туристов скидки в честь Дня города Москвы

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Туристический сервис Russpass подготовил для столичных гостей скидки и бонусы в московских отелях и ресторанах по случаю Дня города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в некоторых заведениях акция продлится в период с 8 по 17 сентября.

Гости Москвы получат возможность забронировать номер в представленных отелях со скидкой до 20%. В кафе появится возможность попробовать комплимент от шеф-повара, среди которых будут горячее блюдо, десерт или напиток.

"К программе присоединились свыше 40 партнеров сервиса – столичные гостиницы и предприятия общественного питания. Их предложения станут приятным подарком для туристов, которые проведут День города вместе с москвичами", – сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Воспользоваться акцией при бронировании номера в отеле можно, выбрав гостиницу, а затем нажав "Посмотреть номера", и выбрать даты пребывания. Цены отобразятся на странице с учетом скидок.

Ранее Сергей Собянин объявил о датах празднования Дня города Москвы. Праздничные мероприятия по случаю 875-го дня рождения города состоятся 10 и 11 сентября. Центральными точками празднования станут 19 площадок и многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.

Москвичей ожидают творческие и спортивные фестивали, а также ряд других развлекательных и культурных мероприятий. Мэр отметил, что праздничный салют в Москве запустят с 23 площадок в 21:00 10 сентября.